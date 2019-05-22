Путин 23 мая вручит госнаграды выдающимся гражданам РФ и иностранцам

Москва, , 15:28 — REGNUM Церемония вручения государственных наград выдающимся российским и иностранным гражданам пройдет в Москве 23 мая. Награды вручит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Вручение состоится в Кремле. Орденов, медалей и почетных званий удостоены более 30 человек, это летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава государства вручил госнаграды деятелям культуры. Путин отметил большой вклад в развитие отечественной культуры актера Сергея Гармаша, президента МХАТ имени Максима Горького Татьяну Доронину и знаменитых дрессировщиков, братьев Аскольда и Эдгарда Запашных.

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