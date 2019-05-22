Новая власть Украины не хочет мира и не стремится к нему – Виктор Медведчук

Москва, , 15:24 — REGNUM С приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского популизм в украинской политике стал не любительским, но уже профессиональным, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У нашей политической силы постоянные контакты с руководством Российской Федерации, с руководством ЛНР и ДНР, — сказал Медведчук. — Мы пытаемся улучшить ситуацию в стране через переговоры с РФ. Вот конкретные действия. Если действующая власть [Украины] на это пойдёт, мы будем этому аплодировать. Но то, на что уже пошла эта власть, свидетельствует о том, что она не хочет мира и не стремится к нему. Если раньше популизм был на уровне любительском, то сегодня чувствуется популизм на профессиональном уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам лидера фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Вадима Новинского, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады Донбасса.

«Президент Зеленский сказал, что первыми шагами его будет установление мира в Донбассе. Он берёт на себя смелость это сделать. 73% проголосовало за Зеленского, и он вчера об этом заявил, он сказал, что готов к обмену пленными. Мы говорили сегодня об этом и сказали, что необходимо принять около десяти законов в Верховной раде для исполнения Минских соглашений», — заявил Новинский.

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