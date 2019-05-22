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Зеленскому оказалось неудобно в президентском кресле

Политика

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая

Киев, 22 мая 2019, 15:14 — REGNUM  Глава Украины Владимир Зеленский назвал неудобным президентское кресло в здании администрации. Об этом он заявил в день инаугурации, следует из ролика, опубликованного на канале его команды в YouTube.

Небольшой видеорепортаж рассказывает о первом рабочем дне главы украинского государства.

«Неудобно», — пожаловался Зеленский, сев в зеленое кожаное кресло в своем рабочем кабинете.

Затем он поинтересовался, когда его администрация переедет в другое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Новый президент попросил журналистов не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто Владимиром.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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