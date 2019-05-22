Цирк продолжается – Виктор Медведчук о первых шагах Зеленского

Москва, , 15:13 — REGNUM Первые шаги, которые предпринял на своем посту новый президент Украины Владимир Зеленский, не похожи на реальное осуществление полномочий главой государства, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Цирк продолжается. Причём можно говорить о том, что первые шаги, которые делает новая власть, похожи не на реальное осуществление полномочий главой государства и команды, которая стала во главе государства, а на то, что продолжается использование рычагов власти для достижения определённых целей, — сказал Медведчук. — Первая цель господина Зеленского — это, естественно, удержать тот высокий рейтинг, который он получил на президентских выборах, для проведения в парламент своей фракции, которую он тоже хочет видеть большой и чтобы она составляла большинство в будущем парламенте».

В связи с этим Медведчук добавил, что хотя в Конституции Украины написано, что она правовое государство, когда он об этом говорит, у него это вызывает смех и сарказм.

«То, что происходит в эти дни, говорит о том, что мы живём не в правовом государстве, а в государстве интересов — корпоративных, экономических и политических», — сказал Медведчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией.

«Вопрос о достижении мирных договорённостей с Россией: мы рассматриваем вынесение его на референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — заявил глава администрации Зеленского.

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