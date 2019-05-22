Глава ВС Алжира заявил об отсутствии политических амбиций

Алжир, , 15:16 — REGNUM Глава вооруженных сил (ВС) Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах отверг политические амбиции военных. Об этом 22 мая сообщает издание Ennahar TV.

«Все должны знать, что у нас нет политических амбиций», — отметил главнокомандующий в интервью телеканалу.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в Алжире в результате массовых акций протеста в отставку подал бывший президент страны Абдельазиз Бутефлика, после чего временным главой государства стал Абделькадер Бенсалах.

Несмотря на отставку Бутефлика акции протеста продолжаются. Манифестанты недовольны назначением Бенсалаха на указанную должность. Выборы нового главы государства назначены на июль 2019 года.

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