Законопроект об участии иностранцев в WorldSkills ГД приняла в I чтении

Москва, , 15:03 — REGNUM Законопроект об участии иностранцев в чемпионатах по профессиональному мастерству Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Предлагается установить особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории РФ в связи с подготовкой и проведением чемпионатов по профессиональному мастерству, тренировками национальной сборной по профессиональному мастерству для представления РФ на международных соревнованиях.

Предусматривается право организации, представляющей РФ в международной организации «WorldSkills International», определяемой правительством РФ, привлекать и использовать иностранных граждан в упрощенном порядке. То есть организация привлекает иностранных граждан без получения разрешения на работу, предполагается, что выдача иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ осуществляется без учета квоты на выдачу таких приглашений.

Речь идет о подготовке и проведении чемпионатов по профессиональному мастерству на территории РФ. Перечень чемпионатов по профессиональному мастерству, периоды их подготовки и проведения на территории РФ будут определяться правительством РФ.

Также нормы касаются проведения тренировок национальной сборной по профессиональному мастерству для представления РФ на международных соревнованиях. С этой целью привлекаются только иностранные граждане, прибывшие в РФ не более чем на 30 дней в указанных целях.