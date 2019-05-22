События на Украине напоминают «театр абсурда»

Москва, , 15:02 — REGNUM Когда внешнеполитические заявления в стране делает и. о. министра здравоохранения, это не лучшим образом характеризует профессионализм чиновников и общее качество работы госаппарата Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Тем более, когда заявление это делается на не относящемся к его теме мероприятии и перед аудиторией, которая всё равно эти вопросы не решает», — отметил эксперт.

Исключить Россию из Совбеза ООН невозможно чисто юридически — это будет эквивалентно самороспуску этой организации и переформатированию её в какой-то совсем другой орган.

«К тому же не очень понятно, каким образом предполагается после этого заставить Россию исполнять решения этого Совбеза. Войной?! В общем, события на Украине продолжают напоминать комедию абсурда», — считает Кабаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, выступая в Женеве, призвала ООН «перестать терпеть» присутствие России в Совете Безопасности организации.

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