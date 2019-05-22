Досрочные выборы Рады выйдут Украине боком — Медведчук

Киев, , 15:01 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предупредил о негативных последствиях досрочных выборов Верховной рады. Об этом он заявил 22 мая в эфире телеканала «112. Украина».

По мнению Медведчука, предстоящие выборы Украине «боком выйдут», однако страна на них уже пошла. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского не позднее завтрашнего дня будет опубликован.

Он отметил, что Рада проигнорировала рассмотрение законопроекта, который был призван ликвидировать мажоритарную систему — главный источник политической коррупции в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Елена Дьяченко рассказала о невключении в повестку дня Рады законопроекта Зеленского об изменениях в выборное законодательство. Документ предусматривал отмену мажоритарной системы, закрытые партийные списки и снижение проходного барьера до 3% .

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