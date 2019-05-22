Китай остается крупнейшим азиатским партнером Австрии

Вена, , 15:00 — REGNUM В Австрии с визитом побывал председатель ВСНП Ли Чжаньшу. Визит проходил по приглашению обоих глав палат австрийского парламента — Вольфганга Соботки, возглавляющего Федеральный совет (верхняя палата) и Инго Аппе — спикера Национального совета (нижней палаты), сообщает 22 мая Синьхуа.

В рамках программы глава парламента КНР провел встречу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, подчеркнув важность совместного развития сторонами проекта «Пояса и пути», позволяющего интенсивно развивать двусторонние отношения.

Среди основных сфер сотрудничества двух стран Ли Чжаньшу назвал высокотехнологичные производства, энергосбережение и охрану окружающей среды, финансы и туризм, сельскохозяйственное производство, а также инновационное взаимодействие в сетях пятого поколения 5G, интернете, искусственном интеллекте и больших данных.

Отметив отношения стратегического партнерства между Пекином и Веной, Ли Чжаньшу выразил надежду на сохранение европейского единства, стабильности и евроинтеграции.

Курц в свою очередь высоко оценил китайскую инициативу «Пояса и пути», которая, по его словам, создает платформу для равноправного сотрудничества всех стран мира. Он отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австрии в Азии, а отношения двух стран обладают большим потенциалом развития.

Канцлер также выразил надежду на стабильность китайского туристического потока и рост инвестиционной активности китайских компаний.