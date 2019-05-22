Законопроект об образовании прокуроров внесен в Госдуму

Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект, конкретизирующий требований к уровню образования кандидатов на должности прокуроров, внесли в Госдуму депутаты «Единой России», среди которых Эрнест Валеев, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Предлагается установить в качестве требования к лицам, претендующим на должности прокуроров, наличие высшего юридического образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам с присвоением квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» при наличии степени «бакалавра» юриспруденции.

При этом во избежание неисполнения органами прокуратуры обязательств по трудоустройству граждан, получивших высшее юридическое образование уровня бакалавриата в рамках ранее заключенных договоров о целевом обучении, предлагается установить, что на указанных лиц не распространяются требования к уровню высшего образования, устанавливаемые законопроектом.

Документ также определяет особенности подготовки кадров для системы прокуратуры.