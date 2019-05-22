Северный флот провел стрельбы в Белом море

Архангельск, , 14:52 — REGNUM Поражение воздушных и морских целей стало основной задачей учений, которые провел Северный флот в Бело море.

Как сообщает пресс-служба флота, в учениях принимал участие малый противолодочный корабль (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений.

За время выхода в море моряки-противолодочники провели ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.