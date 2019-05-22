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Украина и Монголия отменят визы

Политика

Ранее Украина отменила визовый режим с Эквадором

Киев, 22 мая 2019, 14:55 — REGNUM  Правительство Украины одобрило проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз. Об этом сообщает 22 мая информационное агентство «Укринформ».

Граждане Украины и Монголии смогут находиться на территории иностранного государства без виз, но не более 90 дней каждые полгода.

Подписать соглашение правительство уполномочило посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина отменила визовый режим с Эквадором.

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