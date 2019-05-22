Среда, 22 Мая 2019 года
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На улицах Италии появились плакаты с «черным пиаром» против правящих партий

Политика

Лидеры правящих партий «назвали» себя «глупыми, но честными»

Болонья, Италия, 22 мая 2019, 14:46 — REGNUM  На улицах Болоньи появились фальшивые предвыборные плакаты обеих правящих партий Италии, передает Corriere della Sera в среду, 22 мая.

На одном из этих «рекламных» плакатов лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини «призывает» жителей южных регионов страны голосовать за него, при этом «использует» в обращении к жителям этих регионов уничижительно-оскорбительное именование «terroni».

В свою очередь лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо со «своих» плакатов сообщает, что его партия «кажется, честная», в другом варианте — «глупая, но честная».

Представители обеих правящих партий осудили появление таких плакатов.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

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Политическая жизнь Италии
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