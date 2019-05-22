На улицах Италии появились плакаты с «черным пиаром» против правящих партий

Болонья, Италия, 22 мая 2019, 14:46 — REGNUM На улицах Болоньи появились фальшивые предвыборные плакаты обеих правящих партий Италии, передает Corriere della Sera в среду, 22 мая.
На одном из этих «рекламных» плакатов лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини «призывает» жителей южных регионов страны голосовать за него, при этом «использует» в обращении к жителям этих регионов уничижительно-оскорбительное именование «terroni».
В свою очередь лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо со «своих» плакатов сообщает, что его партия «кажется, честная», в другом варианте — «глупая, но честная».
Представители обеих правящих партий осудили появление таких плакатов.
Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.