Спикеры парламентов Турции и Канады провели закрытое совещание

Анкара, , 14:50 — REGNUM Спикер парламента Турции Мустафа Сентоп провел переговоры со спикером сената Канады Джорджем Фьюри. Об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Встреча прошла в Анкаре при закрытых дверях и длилась около часа. После чего канадский политик посетил участки вокруг здания турецкого парламента, пострадавшие от взрывов во время попытки государственного переворота в 2016 году.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.

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