Идею Зеленского о референдуме Медведчук расценил как очередной популизм

Киев, , 14:43 — REGNUM Намерение нового президента Украины вынести вопрос о переговорном процессе с Москвой на общенародной референдум является популизмом. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Это не больше, чем очередной популизм», — считает политик.

Он отметил, что граждане страны ещё не успели оправиться от одной избирательной кампании и «попадают в другую». Медведчук считает, что новый украинский лидер пытается таким образом «продолжить удерживать массовое количество избирателей, которые проголосовали за них во время президентской кампании».

Медведчук также напомнил, что на Украине на сегодняшний день правовая база для проведения референдума пока ещё не создана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы будут затрагивать «спорные договорённости», в том числе касающиеся конфликта в Донбассе. Для проведения референдума новому украинскому руководству ещё предстоит подготовить необходимую законодательную базу.

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Добавим, что в Кремле эту идею украинского лидера назвали «внутренним делом Украины». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное, чтобы с этого был толк. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв расценил инициативу нового президента Украины как «выигрышную». По словам сенатора, Зеленский продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев.

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