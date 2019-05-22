«Победа на Халхин-Голе имела важное значение для независимости Монголии»

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 19:20 — REGNUM

Доктор исторических наук, преподаватель Монгольского государственного университета Жамъянгийн Баттур ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM в Монголии о войне на реке Халхин-Гол.

: Что стало причиной битвы?

Бои на Халхин-Голе или Халхин-Гольская война для нашей страны была необъявленной агрессией против нашей независимости. Сейчас в историографии некоторых государств эти события именуются «военным конфликтом» или «локальной войной». С точки зрения теории международных отношений эти военные акты имели свои объективные и субъективные причины.

Одной из причин развязывания этой войны явился территориальный спор между монголами и баргутами. И начало конфликту положили требования о признании баргутских земель, прилегающих к реке Халхин-Гол, своей территорией. В это время основами военной доктрины агрессии Японии явились направления на Юг и на Север, в этой связи военные требовали окончательного определения выбора курса фронта наступления японской армии.

Но после поражения в боях на Халхин-Голе и благодаря этой победе геополитическая расстановка военных сил и политическая ориентация на Дальнем Востоке кардинально изменились. Япония приступила к захвату источников сырья в Океании, впоследствии она начала военные действия на Тихом океане, в результате чего завершила оккупацию Малайи, позже — Бирмы, Индонезии и Филиппин.

Многие историки и теоретики по историографии и международным отношениям нашей страны считают, что прямой главной причиной этой агрессии на территорию суверенной Монголии было желание Японии захватить плацдарм для дальнейшей агрессии против Монголии, России и Китая.

Этот плацдарм имел чрезвычайно важное геополитическое значение: во-первых, именно этот регион стал бы ключевым звеном к Транссибирской железной магистрали, во-вторых, этот плацдарм дал бы захватить и отрезать тыл оборонявшихся на восточном берегу реки Халхин-Гол, что дало бы им преимущество на военном театре на Востоке.

: Историки считают, что битва 1939 года стала для советской армии большой подготовкой. А монгольская армия принимала серьезное участие в тех боевых действиях?

Бои на Халхин-Голе отличаются некоторыми специфическими особенностями: впервые в истории монгольские и советские войска воевали под единым руководством, бои на Халхин-Голе шли на периферии, то есть на юго-восточном рубеже монгольской границы.

В то время монгольская армия официально носило название «Монгольские народные Революционные Цирики».

В официальной историографии бои на Халхин-Голе начались 11 мая 1939 года и закончились перемирием между СССР и Японией. С мая по сентябрь монгольская кавалерийская дивизия неоднократно участвовала в боях. 31 августа была уничтожена последняя огневая точка японцев, тем самым территория МНР была полностью освобождена от японских агрессоров.

Наши военные историки отмечают, что в действительности с 1936 по 1939 год на границах нашей страны со стороны Квантунской армии постоянно совершались провокационные вылазки, авантюристские провокации, что стали предпосылкой больших военных действий против Монголии, следовательно, бои на Халхин-Голе стали кульминацией этих событий.

Многие отмечают, что молодые монгольские офицеры, военные и простые солдаты прошли здесь настоящую боевую закалку, многие из них позже стали настоящими боевыми офицерами, участвовали в освободительной войне Китая против Японии.

: Вы используете термин «Война на Халхин-Голе», а другие используют термин «Бои на реке Халхин-Гол». Почему?

В советско-русской историографии эти события иногда называют «битвы или бои на реке Халхин-Гол». В монгольской историографии чаще используют термин «война на реке Халхин-Гол», или «Необъявленная война». А японцы эту войну называют «инцидентом у Номонхана».

Битва на Халхин-Голе стала высшей точкой противостояния и усилила процесс национальной сувернизации и формирование настроений и духа в пользу создания самостоятельного государства на новой социальной основе.

Монголия подтвердила готовность любой ценой защитить суверенитет, границы, независимость.

Сейчас не каждый помнит, что наш народ долгие десятилетия ждал признания нашего суверенитета другими странами и мировым сообществом.

Во время этой войны были мобилизованы огромные военные силы стран и резервы, использовались тысячи единиц техники, самолёты, танки.

Эта война имела следующие геополитические последствия — японское правительство подписало соглашение между Советском Союзом и Монголией о прекращении военных действий.

Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала главной причиной признания суверенитета нашей страны и отказа Японии от нападения на СССР. Эти события имели важное военное значение для признания независимости нашей страны. С этой точки зрения мы можем говорить, что на Халхин-Голе действительно была война.

Но как бы ни называли, мы и впредь должны помнить — многие советские и монгольские солдаты отдали свою жизнь за родину, за свою землю.

: Новое поколение не очень хорошо знает историю, связанную с боями на Халхин-Голе. Что делает ваш институт, чтобы молодое поколение знало и уважало отечественную историю?

В нашем Институте международных отношений одним из обязательных предметов является история монголо-советских и монголо-российских отношений, мы включили в программу некоторые темы о предыстории этих событий и о самих боях на Халхин-Голе.

Сейчас я читаю курс лекций по истории монголо-советских и монголо-российских отношений, мне очень приятно отметить, что из года в год увеличивается число студентов, изучающих историю отношений двух стран. Мы надеемся, очень скоро откроется Центр россиеведения, где будут изучаться история и культура России.

В 2021 году мы совместно будем отмечать 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.