Председатель избиркома Хакасии стал богаче

Абакан, , 14:28 — REGNUM Обнародована информация о доходах председателя избирательной комиссии Республики Хакасия Александра Чуманина. Согласно сведениям о доходах, опубликованных на официальном сайте ресизбиркома, за 2018 год Чуманин заработал 3 469 502,73 рубля (3,47 млн). Ему принадлежат две квартиры (40 кв. и 57,7 кв. м) и автомобиль Toyota Camry.

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Супруга председателя хакасского избиркома за 2018 год заработала 827 006,32 рубля (827 тыс.). В пользовании у семьи Чуманина — земельный участок площадью 1295 кв. м.

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Напомним, за 2017 год председатель ресизбиркома Александр Чумнин заработал 3 203 870,47 рубля (3,2 млн), его супруга — 785,35 тыс. рублей.

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