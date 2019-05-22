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Рада проигнорировала законопроект Зеленского о выборах — эксперт

Политика

Отказываться от мажоритарной системы выборов депутаты не хотят

Рада проигнорировала законопроект Зеленского о выборах — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 22 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект, вносящий изменения в закон о выборах, сообщила политический эксперт Елена Дьяченко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Президентский законопроект №10 319 об отмене мажоритарки, закрытых партийных списках и снижении барьера до 3% не включён в повестку дня, 90 голосов всего. Прокатили Зеленского», — прокомментировала она.

Напомним, ранее политолог Руслан Бортник спрогнозировал отказ Верховной рады менять смешанную систему выборов на выборы исключительно по партийным спискам.

«Депутаты много лет инвестировали в свои округа, договаривались с правительством, работали там. Они стали микро-президентами округов. А тут депутатов-мажоритарщиков заставляют идти к лидерам партий и договариваться о своем месте», — заявил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что на грядущих внеочередных выборах проходной барьер в Раду может быть снижен до 3%.

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