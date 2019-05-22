Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ

Киев, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ). Соответствующий указ опубликован 22 мая на официальном сайте украинского лидера.

Баканов, как отмечено в документе, будет руководить Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления ведомства.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге. Он является давним другом Зеленского, с 2013 года руководит юмористической студией «Квартал 95», а с 27 ноября 2018 года — и партией «Слуга народа». Баканов возглавлял штаб Зеленского в период избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, официально вступивший в должность президента Украины Зеленский уже сделал ряд назначений. Так, его представителем в правительстве стал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус, а представителем в парламенте — адвокат Руслан Стефанчук.

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