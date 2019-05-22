Зеленский может создать в Раде коалицию из одной партии — эксперт

Киев, , 14:11 — REGNUM

Верховная Рада может пойти на снижение проходного барьера для политических сил до 3%. Об этом 22 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Руслан Бортник.

«С одной стороны, это отвечает целям президента на обновление политической системы, на новые лица… Это приведет к тому, что целый спектр партий попадут в парламент, прежде всего, прозападного политического курса. Возможно, попадут региональные партии, как «Партия мэров». Оппозиция окажется очень сегментированной… Это гарантирует отсутствие консолидированной оппозиции… Для «Слуги народа» упростится выбор партнера», — пояснил Бортник.

Он прогнозирует попадание в парламент семи политических партий, появление сегментированной оппозиции и монолитной коалиции.

«Если барьер снизят, то в парламенте может оказаться семь-восемь политических сил. Коалиция будет монолитной, возможно, она будет даже состоять из одной партии, максимум из трех. Коалиция будет крайне сегментирована на два лагеря: еврооптимистов и прозападников, внутри которых также будет существенная сегментация. Вероятнее, коалиция будет состоять из двух партий: партии гегемона и малого партнера», — добавил Бортник.

Эксперт также ожидает, что новый состав парламента будет более профессиональным.

«С учетом того, что в этот раз выборы будут проходить в относительно нормальном политическом, правовом и информационном поле, это не послемайданный период 2014 года, случайных и некомпетентных людей в следующем парламенте станет меньше», — прогнозирует Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о назначении внеочередного заседания парламента на 22 мая. По просьбе президента Владимира Зеленского на повестку дня внесено два вопроса — рассмотрение изменений в законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Напомним, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля.