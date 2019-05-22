Александр Беглов лично проинспектировал «бережливую поликлинику»

Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов 22 мая посетил детскую поликлинику в Лыжном переулке и увидел, как в медучреждение внедряют «бережливые» технологии.

Поликлинику № 114 в Приморском районе отремонтировали в 2018 году. В здании появилось помещение для хранения карт пациентов, а также зона ожидания с электронным табло. Петербуржцы могут записаться к врачу не только в регистратуре, но и в холле с помощью информатов.

Кроме того, с внедрением технологии обмена лабораторными данными в поликлинике появилась возможность получать результаты исследований в электронном виде оперативно — в день сдачи анализов крови. После этого формируется электронное направление на анализы, что избавляет пациентов от визитов в разные кабинеты.

Александр Беглов попросил медперсонал уделить внимание рабочему месту медсестры и заверил, что поликлиника в Лыжном переулке, 5, будет полностью готова к сентябрю этого года.

Добавим, что в Санкт-Петербурге в проекте «бережливая поликлиника» участвуют 26 медучреждений для взрослых и детей. Проект завершится в 2021 году.