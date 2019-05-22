Открытых списков не будет. В БПП отказались менять избирательный кодекс

Киев, , 14:08 — REGNUM Глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов признал, что за последние пять лет парламентская коалиция (БПП и «Народный фронт») не реформировала избирательное законодательство, поскольку не предложила и не внедрила эффективную модель открытия депутатских списков на парламентских выборах. Соответствующее заявление Герасимов сделал 22 мая на внеочередном пленарном заседании парламента.

«Инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему — закрытость партийных списков. Какой бы ни была система: смешанной, мажоритарной или пропорциональной списки должны быть открытыми. Это и есть её реформа, все остальное — её имитация», — сказал Герасимов.

Он призвал парламент и дальше не менять избирательное законодательство по просьбе президента Владимира Зеленского. Герасимов отметил, что президент хочет отказаться от мажоритарной системы, но якобы не предложил оптимальную модель открытых списков.

«Устоявшаяся международная практика в демократических странах не предусматривает изменение избирательного законодательства позднее чем за год до проведения выборов, тем более за несколько недель до проведения выборов. Пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция… Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект. Фракция партии БПП «Солидарность» убеждена, что Верховная Рада должна в ближайшее время сосредоточиться на тщательном рассмотрении во втором чтении избирательного кодекса, найти оптимальную модель открытых списков и поддержать этот законопроект в целом», — добавил Герасимов.

При этом глава БПП отказался голосовать за снижение с 5% до 3% проходного барьера для партий на выборах в парламент.

«Предложенное снижение проходного барьера до 3% создает ситуацию политической безответственности и может стать путем к политической дезинтеграции Украины, приведение в парламент региональных политических проектов и карманных партий, которые финансируются олигархами», — рассказал Герасимов.

Он также заверил, что «фракция Блок Петра Порошенко «Солидарность» полностью готова к досрочным выборам в парламент».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. Соответствующее решение президент принял, руководствуясь положениями Конституции Украины. Зеленский распустил Раду опираясь на 106 статью Конституции Украины, которая дает президенту право прекратить полномочия ВРУ, в случае если в парламенте нет коалиции. Напомним, еще в 2016 года коалицию покинуло три фракции. В марте 2016 года коалицию покинула фракция «Радикальная партия».

Кроме того, в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко распустил парламент на базе 102 статьи Конституции Украины, в которой написано, что президент является гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод людей.

Напомним, в ноябре 2017 года парламент Украины в первом чтении утвердил проект изменений избирательного кодекса. В частности, документ предусматривает ввод открытых списков на парламентские и местные выборы, снижение проходного барьера до 4%, а также отказ от мажоритарной системы (избрание депутатов по мажоритарным округам).