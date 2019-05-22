МИД РФ допустил возможность встречи Путина и Трампа

Москва, , 14:08 — REGNUM Существует возможность для встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их разговор, вероятно, состоится, заявил 22 мая журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Каких-либо конкретных предложений о дате и формате встречи от американской стороны не поступало, пояснил дипломат, отвечая на вопрос о возможных переговорах лидеров во время саммита в Осаке. Однако, как отмечал и Путин, возможность есть, разговор, видимо, так или иначе состоится.

Инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована, повторил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили российскую сторону о встречу на высшем уровне. Детали этой встречи обсуждал во время визита в Сочи госсекретарь США Майк Помпео. Предварительно условлено, что саммит пройдет на полях саммита G20 в японской Осаке.

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