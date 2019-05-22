Мишель Барнье может стать председателем Еврокомиссии — Макрон

Париж, , 14:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует «выдающиеся качества» главного переговорщика Европейского союза (ЕС) по Brexit Мишеля Барнье, который, по его словам, может стать председателем Европейской комиссии, сменив на этом посту Жан-Клода Юнкера, сообщает Le Figaro.

Известно, что в настоящее время Мишель Барнье не является кандидатом на должность председателя Европейской комиссии. На этот пост может быть выбран Манфред Вебер, кандидат, которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, но его кандидатуру отклонили в Париже, где пытаются выдвинуть на этот пост Мишеля Барнье.

«Несомненно, Мишель Барнье это человек, который имеет хорошие качества, и он даже продемонстрировал их во время переговоров с Великобританией. Поэтому он является одним из лидеров, который имеет выдающиеся качества и может стать кандидатом на этот пост. Опыт работы на высшем правительственном уровне или в Европейской комиссии, безусловно, является важным критерием», — заявил президент Франции, отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре Мишеля Барнье на должность председателя Европейской комиссии.

Напомним, главы европейских государств и правительств встретятся во вторник 28 мая в Брюсселе, чтобы обсудить в свете результатов европейских выборов, которые завершатся 26 мая, сроки назначения и кандидатов на должности председателей Еврокомиссии, Европейского совета и Европейского центрального банка.