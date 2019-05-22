Песков рассказал о графике Путина 22 мая

Москва, , 13:57 — REGNUM Ряд мероприятий и встреч включен в график российского президента Владимира Путина 22 мая. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер, уточнил Песков, продолжает работать в столице. На текущий день у него запланировано выступление на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

До конца дня президент проведет совещание с членами правительства. На нем ожидается рассмотрение ряда оперативных вопросов, включая меры соцподдержки инвалидов.

Также Путин встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

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