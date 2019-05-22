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Экономическое развитие Латвии замедлится

Политика

Не всё просто в Эстонии и Литве – ОЭСР

Рига, 22 мая 2019, 13:57 — REGNUM  Среди прибалтийских республик в 2019—2020 годах самое медленное экономическое развитие будет в Латвии, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на прогноз Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Согласно новым расчетам ОЭСР в этом и в следующем году рост латвийского ВВП составит 2,7%, что на 1,2% меньше, чем прогнозировалось ранее. Прогнозируемое увеличение согласованного индекса потребительских цен в Латвии равняется 2,6% в 2019 году и 2,5% в 2020 году. По оценкам ОЭСР, безработица в Латвии в этом году составит 7%, а в будущем — 6,8%.

В ОЭСР считают, что причины замедления экономического развития Латвии — ухудшение ситуации на экспортных рынках и замедление освоения еврофондов. Одновременно потребление домохозяйств стимулирует экономическое развитие, хотя повышение заработных плат планомерно поднимает инфляцию.

Что касается Эстонии и Литвы, то по прогнозам ОЭСР, ВВП этих стран вырастет в этом году — на 3,2% и 2,9%, а в следующем — на 2,8% и 2,5% соответственно. Прогнозируемый рост безработицы в Эстонии — 5,3% в 2019 году и 5,4% в 2020 году, в Литве — 5,9% и 5,8% соответственно. Потребительские цены вырастут на 1,7% в этом году, и на 2,3% в следующем году в Эстонии, инфляционные показатели в Литве составят 2,2%.

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Экономический кризис в Прибалтике
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