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Общественная палата Петербурга просит Беглова баллотироваться в губернаторы

Политика

Выборы состоятся 8 сентября

Санкт-Петербург, 22 мая 2019, 14:01 — REGNUM  Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга обратился к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением выставить свою кандидатуру на выборах главы города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Законодательное собрание Санкт-Петербурга намерено официально назначить дату выборов на единый день голосования. В этот же день пройдут выборы муниципальных депутатов города.

Как говорится в заявлении Общественной палаты, ее представители за последние полгода мы неоднократно встречались с Александром Бегловым.

«На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас — это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», — считают общественники.

«Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении.

Соответствующее обращение уже направлено в адрес врио губернатора.

Авторы обращения уверены, что выражают мнение большинства горожан, и призывают петербуржцев поддержать инициативу о выдвижении Беглова в губернаторы.

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга — 2019
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