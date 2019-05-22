В Кремле назвали стабильной систему поставок жизненно важных лекарств

Москва, , 13:53 — REGNUM Система поставок жизненно важных и дорогостоящих лекарств в России работает стабильно, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, министерство здравоохранения «не сигнализировало ни о каких чрезвычайных ситуаций» в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами.

«Наоборот, там налажена сейчас достаточно стабильно работающая и эффективно работающая система», — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о перебоях в поставках инсулина в Саратове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон, направленный на государственное регулирование цен на лекарства. Нововведение коснется стоимости препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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