Среда, 22 Мая 2019 года
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В Кремле назвали стабильной систему поставок жизненно важных лекарств

Политика

Министерство здравоохранения «не сигнализировало ни о каких чрезвычайных ситуаций»

Москва, 22 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Система поставок жизненно важных и дорогостоящих лекарств в России работает стабильно, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, министерство здравоохранения «не сигнализировало ни о каких чрезвычайных ситуаций» в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами.

«Наоборот, там налажена сейчас достаточно стабильно работающая и эффективно работающая система», — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о перебоях в поставках инсулина в Саратове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон, направленный на государственное регулирование цен на лекарства. Нововведение коснется стоимости препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Читайте подробнее: В России вводится регулирование цен на жизненно необходимые лекарства

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Медицина
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