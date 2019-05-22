Врио главы Оренбуржья Паслер: «Партнёрство с Газпромом — часть стратегии»

Оренбург, , 15:26 — REGNUM ПАО «Газпром» рассматривает возможность строительства новых газонаполнительных компрессорных станций, в частности на федеральной трассе М-5 «Урал». В рамках развития регионального рынка газомоторного топлива в Оренбургской области уже работают девять АГНКС «Газпрома». При этом в Оренбуржье количество автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, постоянно растет за счет приобретения пассажирских автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Речь о развитии рынка газомоторного топлива шла на встрече врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера и председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Нужно отметить, между ПАО «Газпром» и правительством Оренбургской области заключены соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы газификации региона, погашения задолженности потребителей за газ, переработки на мощностях «Газпрома» попутного нефтяного газа малых месторождений, разрабатываемых независимыми недропользователями, а также проекты, реализуемые в рамках социального партнерства.

Так, в Оренбургской области в рамках программы «Газпром — детям» построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые зоны. На очереди — завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в Северном районе области.

«Для Оренбуржья партнерство с ПАО «Газпром» в рамках действующего соглашения о сотрудничестве является стратегическим. Предприятия компании вносят весомый вклад в экономику региона и активно участвуют в социальных проектах, направленных на развитие территорий области», — отметил по итогам встречи Денис Паслер.