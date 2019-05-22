В Кремле дали оценку «последнему» ультиматуму США к Турции

Москва, , 13:49 — REGNUM Требования американской стороны к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 непозволительны. Сама сделка уже свершилась, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «последний» ультиматум Вашингтона к Анкаре.

Российское руководство в целом относится к ультиматумам чрезвычайно негативно, подобные требования считает непозволительными. Кремль исходит из того, что турецкие власти, включая главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана, не раз называли сделку свершившейся, отметил Песков.

Москва из этого и исходит, сделка реализуется, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США дали турецкой стороне две недели на то, чтобы отказаться от приобретения российских ЗРС, пригрозив «реальными и негативными последствиями». На этот раз ультиматум — окончательный, заявили в Госдепартаменте США.

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