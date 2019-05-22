Парубий: «Зеленский завёл воюющую Украину в конституционный кризис»

Киев, , 13:48 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады завел воюющую Украину в конституционный кризис. Об этом 22 мая заявил на внеочередном пленарном заседании спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Указ президента — это не только неуважение к конституции, но и заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис. Я понимаю, что я, как спикер парламента, и Верховная Рада не могут остановить указ президента. Только суд может определить соответствие его конституции», — сказал Парубий.

Он сообщил, что отдельные депутаты обжалуют указ Зеленского в Конституционном суде.

«Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу… Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позднее проведения самих выборов… Его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции», — отметил Парубий, намекая на конституционную реформу четвертого президента Виктора Януковича.

По словам Парубия, в парламенте якобы до 17 мая работала парламентская коалиция.

«Я еще раз очень внимательно перечитал полномочия президента Украины, которые прописаны в Конституции. Дважды перечитал. Я не нашел среди его полномочий, полномочие устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Кстати, таких полномочий не имеет спикер Верховной Рады Украины. Для меня, как главы ВРУ, существовал один факт, когда 17 мая 2019 года сама коалиция объявила о своем роспуск с этой трибуны. С этого момента начался конституционный термин — 30 дней для формирования новой коалиции. И, собственно, мы пребываем в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции», — подытожил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. Соответствующее решение президент принял, руководствуясь положениями конституции Украины.