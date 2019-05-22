Президент Конго просит у РФ преференций по нефтепроводу в республике

Москва, , 13:48 — REGNUM Сотрудничество между Россией и Республикой Конго возведено на новый уровень стратегического партнерства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на пленарном заседании Госдумы.

«Благодаря воле президента Владимира Путина и моей собственной воле наше сотрудничество было возведено на новый уровень стратегического партнерства, взаимовыгодного для обеих сторон во время моего предыдущего визита в Россию в ноябре 2012 года, и это партнерство отражает нашу общую волю и взаимную готовность согласовывать наши шаги и действовать сообща. Наша естественная амбиция — это придать сегодня новый импульс этому сотрудничеству», — заявил президент Конго.

Он отметил, что в этом, 2019 году, Конго и РФ отмечают 55 с момента установления дипломатических отношений.

«Сегодня Россия остается важнейшим игроком, очень активным игроком, который, безусловно, участвует в управлении в нашей общей семье народов», — также подчеркнул президент республики.

Президент обратил внимание на то, что «экономическая ситуация в Конго сейчас предоставляет очень разные возможности, которые уже являются хорошей базой запущенного процесса индустриализации». В частности, Сассу-Нгессо упомянул строительство нефтепровода.

«Нефтепровод пройдет по территории Конго и будет иметь протяженность более 1 тыс. км, именно благодаря этому нефтепроводу будет обеспечиваться поставка нефтепродуктов и газопродуктов внутрь нашей страны. Я думаю, что этот проект может подарить нашим странам взаимовыгодные возможности сотрудничества, которое станет важной страницей истории наших отношений», — заявил президент республики.

Он призвал Госдуму поддержать Конго в этом проекте.

«Я обращаюсь к вам… с призывом подержать Республику Конго в этом проекте, предусмотреть оптимальные условия, особый преференциальный статус, проявить солидарность и работать во имя эффективной реализации этого проекта в интересах наших обеих стран», — заявил он.

Ранее состоялась встреча Володина с Дени Сассу-Нгессо. Спикер Госдумы заверил, что российские парламентарии много ожидают от встречи президентов Конго и России и «со своей стороны готовы поддержать те решения, которые будут приняты по итогам встречи завтра».

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