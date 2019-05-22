Стали известны имена нового вице-канцлера и четверых министров Австрии

Вена, , 13:49 — REGNUM Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС). Утром 21 мая канцлер Себастьян Курц подтвердил информацию о предстоящих назначениях.

Министерство внутренних дел возглавит бывший председатель Верховного суда Экарт Ратц. Министр по делам женщин, член Австрийской народной партии (АНП) Юлиана Богнер-Штраусс возьмет на себя также ведомство по делам спорта. Возглавлявшая аэронавигационную компанию Austro Control Валери Хакль станет министром инфраструктуры. Министром обороны выбран генерал-лейтенант Йохан Луиф. Новым вице-канцлером Австрии станет министр финансов Хартвиг Лёгер (АНП).

Как сообщало ИА REGNUM, все министры от АПС ушли в отставку из-за обвинений в адрес лидера партии, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе в тайной сделке с «русским олигархом». В сентябре в Австрии пройдут внеочередные парламентские выборы.

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