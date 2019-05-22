Кремль выразил надежду на соблюдение Украиной прав русскоязычного населения

Москва, , 13:40 — REGNUM В Кремле хотели бы, чтобы Украина защищала права русскоязычного населения, однако на сегодняшний день это не происходит, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке на Украине. И мы бы хотели, чтобы права их были обеспечены», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Россия обсуждает данный вопрос с европейскими странами, которые могут использовать свое влияние в разговоре с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий тотальную украинизацию всех сфер жизни. Нарушителей закона намерены штрафовать, а за призывы к двуязычию могут дать до 10 лет тюрьмы.

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