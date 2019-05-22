В Петербурге объявят выборы в последний день мая

Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Официальный старт выборам губернатора Санкт-Петербурга дадут в пятницу, 31 мая. Об этом сообщил 22 мая спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 8 сентября 2019 года петербуржцы пойдут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса как за нового градоначальника, так и за муниципальных депутатов.

Макаров пояснил, что ради объявления о выборах придется перенести заседание ЗакСа со среды, 29 мая, на пятницу, 31 мая. Сначала необходимо провести совет фракций.

«Анонсирую, никаких секретов не раскрываю: 31 мая 2019 года будет заседание. На котором, безусловно, будет объявлено о выборах», — сказал Макаров.

Добавим, накануне петербуржцам поступали звонки от операторов колл-центра, которые представлялись сотрудниками ВЦИОМ. Они предлагали гражданам ответить на вопрос, за какого кандидата на пост губернатора они бы проголосовали. Назывались фамилии врио губернатора Александра Беглова, депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко, депутатов Заксобрания Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (фракция «Яблоко»).

Отметим, что Беглов, в отличие от Бортко и Амосова, пока не заявлял о том, что будет баллотироваться в губернаторы Петербурга. В то же время о своих планах участвовать в выборах ранее говорили депутаты Заксобрания Оксана Дмитриева («Партия роста») и Борис Вишневский («Яблоко»).