Песков прокомментировал идею Зеленского о референдуме

Москва, , 13:31 — REGNUM Референдум о переговорах с Россией, который предлагают провести новее киевские власти, является внутренним делом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Внутреннее дело Украины, безусловно», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков не стал уточнять отношение Кремля к такой идее, заявив, что «главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва ждёт, но пока не видит от Киева никаких конкретных шагов «в русле выполнения Минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы и в плане нормализации двусторонних отношений с Россией».

При этом Песков подчеркнул, что между Россией и Украиной нет никаких вооружённых конфликтов, а то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины — «это гражданская война», поэтому говорить о готовности Москвы к «мирным переговорам» некорректно.

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Косачёв: Предмет референдума популиста Зеленского довольно нелеп

Как сообщал ИА REGNUM, накануне, 21 мая, глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что новый украинский лидер Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы будут затрагивать «спорные договорённости», в том числе касающиеся конфликта в Донбассе. Для проведения референдума новому украинскому руководству ещё предстоит подготовить необходимую законодательную базу.

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