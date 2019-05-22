США, Норвегия и Великобритания выдвинули ультиматум властям Судана

Хартум, , 13:36 — REGNUM США, Великобритания и Норвегия призвали к скорейшему заключению соглашения между военным правительством Судана и гражданской оппозицией. Об этом 22 мая сообщается на официальной странице посольства США в соцсети Facebook.

Представители вышеназванных стран отметили, что им будет сложно работать с действующим переходным правительством, поэтому власть нужно скорее передать в руки гражданских.

«Любые итоги переговоров, не приводящие к формированию правительства, возглавляемого гражданскими лицами, не будет отвечать воле суданского народа», — говорится в совместном заявлении США, Великобритании и Норвегии.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате чего от власти был отстранен и посажен в тюрьму президент Омар аль-Башир. В стране продолжаются акции протеста, возглавляемые оппозицией.

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