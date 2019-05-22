Среда, 22 Мая 2019 года
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Китай предложил Казахстану согласовать транспортные программы развития

Политика

Министры иностранных дел Китая и Казахстана Ван И и Бейбут Атамкулов встретились в Бишкеке

Бишкек, 22 мая 2019, 13:28 — REGNUM  Казахстан занимает лидирующую позицию в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Об этом 22 мая заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с коллегой из Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает агентство «Казинформ».

Китайский дипломат также предложил повысить транспортную взаимосвязанность двух стран путем глубокого сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» с программой «Нурлы жол». По его мнению, это будет способствовать закреплению индустриально-инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Ван И добавил, что Пекин также заинтересован в координации деятельности в рамках международных организаций, в том числе в ШОС и СВМДА. Стороны также поддержали создание банка развития ШОС и увеличение доли взаиморасчётов в национальной валюте.

Отметим, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая встретились в Бишкеке накануне заседания Совета министров иностранных дал государств-членов ШОС.

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Китай в Туркестане
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