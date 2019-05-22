Красноярский губернатор развеял слухи об отставке, процитировав Высоцкого

Красноярск, , 13:10 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 22 мая прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о своей скорой отставке и отъезде в Москву.

«Хочу использовать фразу Высоцкого из известной песни, когда он говорил: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь — я не уеду!». Всё будет в порядке», — говорит Усс. Его видеокомментарий опубликовала газета «Наш Красноярский край».

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что губернатор Красноярского края Александр Усс может вскоре уйти в отставку «по состоянию здоровья». Сообщалось также, что в дальнейшем его карьера может быть связна с Совфедом.

Авторитетный красноярский политик Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после ухода в отставку его предшественника Виктора Толоконского. До этого, с 1998-го по 2017 год, Усс был председателем Законодательного собрания Красноярского края. 9 сентября 2018 года на выборах губернатора за Усса проголосовали 60,19% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в видеокомментарии Усс, заработавший за 2018 год более 20 млн рублей, заявил, что в повышении зарплаты «не нуждается».

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