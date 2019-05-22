Среда, 22 Мая 2019 года
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Совет Европы обвинил Венгрию в нарушении прав человека и ксенофобии

Политика

В Страсбурге от Будапешта требуют отказаться от законов, усложняющих жизнь мигрантам

Страсбург, Франция, 22 мая 2019, 13:10 — REGNUM  Совет Европы осудил нарушения прав человека в Венгрии, пишет газета El Pais 21 мая.

Как заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, в Венгрии зарегистрировано насилие со стороны полиции по отношению к мигрантам, официальный ксенофобский дискурс, нападения на неправительственные организации (НПО), отсутствие приверженности борьбе с дискриминацией по половому признаку.

«Совет Европы требует от правительства Виктора Орбана срочно устранить эти явления и остановить разжигание ксенофобских настроений», — говорится в опубликованном в Страсбурге документе.

Совет Европы требует отменить законы, ограничивающие работу НПО и препятствующие жизни мигрантов в стране — в частности, речь идет о законе, получившим название «Стоп Сорос» от 2018 года. В руководстве Европейского союза обеспокоены тем, что граждане Венгрии вновь отдадут более половины своих голосов за правящую партию «Фидес». 26 мая на выборах в Европейский парламент им предстоит выбрать 21 депутата из 751.

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