Среда, 22 Мая 2019 года
13:12:10 МСК

Путин поздравил главу Индонезии Джоко Видодо с победой на выборах

Политика

Президент РФ выразил надежду, что сотрудничество двух стран продолжится на высоком уровне

Москва, 22 мая 2019, 13:07 — REGNUM  Сегодня, 22 мая, президент России Владимир Путин поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии. Путин направил Видодо поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога между двумя странами.

Путин выразил уверенность, что деятельность Видодо во главе государства будет способствовать наращиванию сотрудничества России и Индонезии в различных сферах и в решении актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте также: Премьер-министр Индии поздравил главу Индонезии Видодо с победой на выборах

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила пару Джоко Видодо — Маруф Амина победителями на выборах 2019 года.

Подробности: Избирком Индонезии объявил результаты президентских выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить