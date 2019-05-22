За партию Зеленского готовы проголосовать более 40% избирателей — опрос

Киев, , 13:11 — REGNUM Лидером электоральных симпатий на Украине остаётся партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовав 22 мая результаты опроса.

Партию Зеленского готовы поддержать 43,8% опрошенных, на втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 10,5%, затем «Блок Петра Порошенко» (8,8%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,3%), «Сила и честь» Игоря Смешко (5,1%), «Голос» Святослава Вакарчука (4,6%), «Радикальная партия» Олега Ляшко (3,3%) и «Оппозиционный блок» — 3,2%. Остальные партии набирают менее 3% голосов.

«Слуга народа» лидирует в качестве «второго выбора» — за неё готовы проголосовать более 11% опрошенных, если их фавориты не будут участвовать в выборах.

Наибольший антирейтинг у «Блока Петра Порошенко» — за эту силу ни при каких обстоятельствах не будут голосовать 51,9% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 21 мая, в нём приняли участие 2 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что на предстоящих досрочных парламентских выборах порог для прохождения в Раду единоразово снизят с 5% до 3%, однако выборы пройдут по закрытым спискам, поскольку парламентарии не хотят менять соответствующие законы.

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