Жириновский рассказал о последствиях праворадикализации Европарламента

Москва, , 13:04 — REGNUM Очередные выборы в Европарламент, которые завершатся 26 мая, усилят европейских правых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, такое прогноз дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В ближайшее воскресенье Европарламент станет существенно более праворадикальным, и в будущем это тенденция сохранится вплоть до полного перехода власти к таким политическим силам», — полагает Жириновский.

По его мнению, классические европейские партии будут слабеть и рушиться, и это уже происходит во Франции, Италии, Испании и даже Великобритании.

Поправевший Европарламент усилит рост правых партий уже на национальном уровне в большинстве стран Европы, рассуждает депутат Госдумы.

«Это приведет не только к повторам Брексита в других государствах ЕС, но и полному распаду Союза», — уверен он.

Даже восточноевропейские государства, которые последними вступили в ЕС и получают от него солидную финансовую помощь, не будут этому сопротивляться, продолжает Жириновский.

«На то несколько причин. Во-первых, Брюссель всё больше закручивает гайки национальным правительствам. Это видно, например, по Венгрии, где не хотят принимать навязываемых ей мигрантов, по Польше, которой грозят санкциями за изменения в собственной конституции. Кроме того, вся Восточная Европа чувствует на себе пренебрежительное отношение западных соседей», — отмечает он.