Даже если Порошенко осудят, санкции против РФ не снимут – прогноз

Москва, , 13:08 — REGNUM Даже если бывшего президента Украины Петра Порошенко признают виновным в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, это не станет поводом для снятия с России санкций, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Абсолютно не важно, по какому поводу против нас ввели санкции, — сказал Степанян. — Первая причина — это антагонизм России и Запада. А повод они всегда найдут. Даже если в Киеве вынесут приговор Порошенко, с нас санкции никто снимать не будет. Судьбу этих [украинских] моряков должен решать суд РФ и выносить свой вердикт, так как даже если вы поймали заказчика преступления, с исполнителя преступления ответственность это не снимает. А для введения санкций сгодится любой пустяковый повод».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Следствию предстоит выяснить степень причастности Порошенко к подготовке украинской провокации в Чёрном море, в результате которой российским пограничникам и спецназу пришлось брать штурмом три корабля украинских ВМС.

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