Среда, 22 Мая 2019 года
13:09:03 МСК

Даже если Порошенко осудят, санкции против РФ не снимут – прогноз

Политика

Эксперт прокомментировал возможное судебное преследование бывшего президента Украины

Москва, 22 мая 2019, 13:08 — REGNUM  Даже если бывшего президента Украины Петра Порошенко признают виновным в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, это не станет поводом для снятия с России санкций, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Абсолютно не важно, по какому поводу против нас ввели санкции, — сказал Степанян. — Первая причина — это антагонизм России и Запада. А повод они всегда найдут. Даже если в Киеве вынесут приговор Порошенко, с нас санкции никто снимать не будет. Судьбу этих [украинских] моряков должен решать суд РФ и выносить свой вердикт, так как даже если вы поймали заказчика преступления, с исполнителя преступления ответственность это не снимает. А для введения санкций сгодится любой пустяковый повод».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Следствию предстоит выяснить степень причастности Порошенко к подготовке украинской провокации в Чёрном море, в результате которой российским пограничникам и спецназу пришлось брать штурмом три корабля украинских ВМС.

Читайте ранее в этом сюжете: Против Порошенко открыто дело о государственной измене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить