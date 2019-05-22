Гройсман заявил, что оставил Зеленскому проблемы с госдолгом и энергетикой

Киев, , 12:55 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде придется реагировать на угрозы в секторах энергетики и безопасности, решать проблему высокого госдолга. Об этом 22 мая заявил на заседании правительства в Киеве премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, действующее правительство не смогло полностью справиться с вызовами, которые стоят перед страной.

«Когда президент выступал в парламенте и обратился к правительству с тем, чтобы правительство подало в отставку. Определенно, это свидетельствует о том, что он и его команда имеют свой план, чтобы в будущем реагировать на те вызовы, которые никуда не делись», — сказал Гройсман.

«У нас есть серьезный государственный долг, который создан не нами, но нам удалось его снизить с 80% внутреннего валового продукта до 60%. У нас есть ряд других угроз и в секторе безопасности, и в вопросах восстановления нашей территориальной целостности. Сегодня беспокоит энергетическая безопасность. Все эти задачи стоят в повестке дня», — добавил Гройсман.

По словам премьер-министра, он продолжит возглавлять правительство.

«За должность я не держусь, поэтому сделал тот шаг, который считал необходимым. Для меня это было абсолютно нормальным и природным решением. И я, и правительство будут делать все от них зависящее, чтобы обеспечить стабильность… Еще очень много проблем, еще очень много задач. Эти задачи нужно решать понятными, четкими шагами», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая премьер-министр Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая. Напомним, 20 мая Зеленский призвал некомпетентное правительство уйти в отставку. Он заявил, что правительство Гройсмана стало главным источником проблем граждан Украины.