Рада не откажется от мажоритарной системы выборов

Киев, , 12:47 — REGNUM

Верховной Раде сложно отменить смешанную систему парламентских выборов, с полным отказом от избрания депутатов по мажоритарным округам, поскольку Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» рассчитывают завести своих «мажоритарщиков». Об этом 22 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Руслан Бортник.

«Многие депутаты из БПП и «Народного фронта» также рассматривали мажоритарку как «черный вход» в парламент. Они хотят попасть в Верховную Раду несмотря на то, что их политические бренды значительно или полностью потеряли свою электоральную привлекательность», — сказал Бортник.

Он считает, что депутаты мажоритарщики стали на округах микро-президентами и не захотят терять свое влияние.

«Вопрос будет идти через парламент достаточно сложно в силу того, что там не только практически 200 человек «мажоритарщиков»… Депутаты много лет инвестировали в свои округа, договаривались с правительством, работали там. Они стали микро-президентами округов. А тут депутатов-мажоритарщиков заставляют идти к лидерам партий и договариваться о своем месте», — добавил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Владимира Зеленского издал распоряжение о назначении внеочередного заседания парламента на 22 мая.

«Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12.00», — написал Парубий в Twitter.

Он сообщил, что в повестку дня внесено два вопроса — рассмотрение изменений в законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Напомним, в ноябре 2017 года парламент Украины в первом чтении утвердил проект изменений избирательного кодекса. В частности, документ предусматривает ввод открытых списков на парламентские и местные выборы, снижение проходного барьера до 4%, а также отказ от мажоритарной системы (избрание депутатов по мажоритарным округам).