Индонезия и Нидерланды обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Женева, Швейцария, , 12:48 — REGNUM Правительства Индонезии и Нидерландов обсудили сотрудничество в области здравоохранения, связанное с развитием программ «семейный врач», устойчивостью к противомикробным препаратам и здоровьем пожилых людей, сообщает Antaranews.

Министр здравоохранения Индонезии Нила Мулук, присутствовавшая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария), встретилась с министром здравоохранения Нидерландов Бруно Йоханнесом Брюинсом, чтобы обсудить различные программы здравоохранения.

Стороны также обсудили запланированное совещание по устойчивости к противомикробным препаратам, которое будет проведено в Нидерландах в июне 2019 года.

Министр здравоохранения Нила Мулук выразила благодарность за готовность Нидерландов провести у себя это мероприятие и сделать Индонезию сопредседателем этого совещания.