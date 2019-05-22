Среда, 22 Мая 2019 года
12:48:26 МСК

Индонезия и Нидерланды обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Политика

Министры здравоохранения Индонезии и Нидерландов присутствовали на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве

Женева, Швейцария, 22 мая 2019, 12:48 — REGNUM  Правительства Индонезии и Нидерландов обсудили сотрудничество в области здравоохранения, связанное с развитием программ «семейный врач», устойчивостью к противомикробным препаратам и здоровьем пожилых людей, сообщает Antaranews.

Министр здравоохранения Индонезии Нила Мулук, присутствовавшая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария), встретилась с министром здравоохранения Нидерландов Бруно Йоханнесом Брюинсом, чтобы обсудить различные программы здравоохранения.

Стороны также обсудили запланированное совещание по устойчивости к противомикробным препаратам, которое будет проведено в Нидерландах в июне 2019 года.

Министр здравоохранения Нила Мулук выразила благодарность за готовность Нидерландов провести у себя это мероприятие и сделать Индонезию сопредседателем этого совещания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить