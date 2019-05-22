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МИД РФ: Москва хочет наладить отношения с Вашингтоном

Политика

... и готова приложить для этого максимум усилий

МИД РФ: Москва хочет наладить отношения с Вашингтоном
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Москва, 22 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Россия намерена приложить все усилия для нормализации отношений с Соединёнными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Лавров надеется на нормализацию отношений с США после доклада Мюллера

«Россия заинтересована в позитивных отношениях с Америкой и будет прилагать к этому максимум усилий», — сказал дипломат.

Рябков отметил наличие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа: диалог может состояться. При этом он добавил, что пока со стороны Вашингтона никаких конкретных предложений о формате и времени встречи не поступало, но Москва готова к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, надежду на налаживание диалогам между Москвой и Вашингтоном после публикации доклада американского специального прокурора Роберта Мюллера выражал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявлял 14 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео в Сочи.

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«Надеюсь, что […] страсти за океаном улягутся, и можно будет, наконец, продвинуться вперед в налаживании более конструктивного взаимодействия, профессионального диалога между Россией и США», — сказал Лавров.

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Российско-американские отношения
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