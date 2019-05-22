Первый вице-спикер Орловского облсовета отказался от выборов в Госдуму

Орел, , 12:41 — REGNUM Заместитель председателя Орловского областного совета депутатов Михаил Вдовин отказался от участия в выборах на место депутата Государственной думы РФ. О своем решении Вдовин сообщил на странице в социальной сети 22 мая.

«Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, снял свою кандидатуру с предварительного голосования в депутаты Государственной Думы ФС РФ. Благодарю всех за поддержку!», — написал Вдовин.

Как сообщало ИА REGNUM, мандат депутата Госдумы от «Единой России» по Орловской области стал вакантным после смерти Николая Ковалева 5 апреля. Дополнительные выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования в сентябре 2019 года.

26 мая «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования по отбору кандидата для участия в дополнительных выборах в Госдуму. Ранее сообщалось, что для участия в праймериз было отобрано семь кандидатов — первый вице-спикер Орловского облсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия» Михаил Вдовин, директор общеобразовательной школы №33 города Орла Наталья Зубцова, советник генерального директора ООО «Д.К.» Роман Истратов, ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, студент ОГУ им. И.С. Тургенева, руководитель ВОО ОО «Молодая Гвардия Единой России» Егор Помелухо, помощник депутата Государственной думы РФ Николая Земцова («Единая Россия») Алексей Семин, директор ООО «СтройАктив», депутат Знаменского поселкового Совета народных депутатов Михаил Ставцев.

Отметим, что именно Вдовина местные СМИ называли основным претендентом на мандат депутата Госдумы. По данным «Орловских новостей», решение Вдовина снять кандидатуру может означать, что основным кандидатом для участия в выборах в «ЕР» считают ректора ОГУ Ольгу Пилипенко.

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