Супрун советуют проверить здоровье за призыв исключить РФ из совбеза ООН

Москва, , 12:40 — REGNUM В Госдуме осудили призыв украинского и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун исключить Россию из ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«Призывы украинского и.о. министра здравоохранения исключить Россию из ООН — махровейшая некомпетентность. Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют насколько необразованные люди», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Супрун стоит перечитать базовые основы истории за курс средней школы, вспомнить какие государства стояли у истоков основания Организации объединенных наций, и какова роль Совета Безопасности, указал парламентарий.

Россия — преемница СССР и делать такие заявления в наш адрес, по меньшей мере, безграмотно, подчеркнул он.

«После таких слов и.о. главы минздрава Украины, по моему, не мешает проверить собственное здоровье, в первую очередь состояние памяти и мозговую деятельность», — заявил Слуцкий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провокацией призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать «терпеть» присутствие России в Совбезе ООН.

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